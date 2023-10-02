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Spor
AA 02.10.2023 15:17

100. Yıl Cumhuriyet Koşusu İstanbul'da yapılacak

Fatih Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun ortaklaşa düzenleyeceği 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu'nun tanıtımı yapıldı.

100. Yıl Cumhuriyet Koşusu İstanbul'da yapılacak
[AA Arşiv]

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik katıldı.

Burada açıklamada bulunan Fatih Çintimar, sözlerine Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınayarak başladı.

Çintimar, federasyon olarak belediyelerle ortaklaşa senede 230'a yakın yarış düzenlediklerini anlattı.

"Fatih'in fethettiği, ismini verdiği bir mekanda bulunmak, onlara ortak olup onlarla bu organizasyonu yapmak bizim için son derece önemli. Bunlardan birisi de Fatih Belediyemizin başlatmış olduğu, bundan sonra inşallah geleneksel olarak devam edecek bu yarış. İstanbul'un en tarih kokan bölgesinin böyle güzel bir organizasyonla halkımıza hizmet etmesi bizi son derece mutlu ediyor. Depremi yaşayan 10 ilimizden bir bayan bir erkek sporcumuzu federasyon olarak buraya getireceğiz. Dileğim burada nice büyük organizasyonları yapabilmek."

Mehmet Özçelik ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizi kolay elde etmedik. Atalarımız, geçmişimiz, bizlerin özgür yaşayabilmemiz için canlarını verdiler. Bizde bu düşünceyle, bu duyguyla nice yüzyıllar Cumhuriyeti yaşatacağız. Koşu için geri sayım başladı. Fatih'te Türkiye buluşması yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sultanahmet ve Eminönü parkurunda 29 Ekim'de gerçekleştirilecek 10 kilometrelik koşuya, çok sayıda atlet ile bu coşkuya ortak olmak isteyen vatandaşların katılması bekleniyor.

Etkinlik kapsamında Cumhuriyet'in simge şehirleri olan Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Erzurum, Sivas, Amasya, İzmir, Samsun, Çanakkale ve Ankara'dan yola çıkan atletler, Sultanahmet'te yerlerini alacak.

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