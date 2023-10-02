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Spor
İHA 02.10.2023 15:48

Lautaro Martinez kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı

Inter forması giyen 26 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez, bu sezon çıktığı 8 maçta 10 gol, 2 asist yaparak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Lautaro Martinez kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı
[Fotograf: İHA]

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de top koşturan Lautaro Martinez, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7’si Serie A, 1’i Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 8 maçta 10 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist katkısı sağladı.

Arjantinli futbolcu, sezonun ilk 8 maçlık bölümünde gösterdiği performansla, kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atmış oldu.

Martinez, Monza ve Fiorentina’ya 2’şer, Cagliari’ye 1, Salernitana’ya 4 gol atarken, Milan karşısında da 2 asistle oynadı. Lautaro Martinez, daha önce 2021-2022 sezonunda ilk 8 maçta 5 golle en iyi başlangıcını yapmıştı. 

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