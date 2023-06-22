Galatasaray “Hocaların hocası” Coşkun Özarı için anma mesajı yayımladı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajla "Coşkun Özarı" anıldı.

"Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan, 'Hocaların hocası' unvanının sahibi Coşkun Özarı'yı aramızdan ayrılışının 12. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."