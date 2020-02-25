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Galatasaray HDI Sigorta Arkas Spor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA]
Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, 26 Şubat Çarşamba günü Arkas Spor'u konuk edecek.
Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor karşılaşması Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19:00'da başlayacak.
Rövanş maçı ise 4 Mart Çarşamba günü İzmir Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Yarı finale kalacak takım Ajaccio-Leo Shoes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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