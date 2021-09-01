Sarı-kırmızılı kulüp, Halil Dervişoğlu transferini internet sitesinden "Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu" başlığı ile duyurdu.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta görev yaptı. Halil, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

"Çok mutluyum, elimden gelenin fazlasını vereceğim"

GSTV'ye açıklamalarda bulunan Halil Dervişoğlu, "Geçen seneki takım arkadaşlarımla, Fatih hoca ve ekibiyle birlikte çalışacağım için çok mutluyum, heyecanlıyım. Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim. Bunu oradaki herkes de biliyor" dedi.

Taraftarla buluşmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki oyuncu, "Sevgilerini her zaman hissettirdiler bana. Böyle büyük bir camiadan sevgi görmek çok güzel bir şey. Geçen sene taraftarsız oynuyorduk. Bu sene maçlara taraftarın önünde çıkacağız. İnşallah çok iyi bir performans sergileyip güzel maçlar ortaya koyacağız. Geçen seneki takım arkadaşlarımla oynamak tabii ki güzel bir şey. Birbirimizi tanıyoruz. Kerem ile birlikte A Milli Takım'da oynuyoruz. Onlarla yeniden sahaya çıkmak için bekliyorum" diye konuştu.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncunun sağlık kontrollerinin de tamamlandığını duyurdu.