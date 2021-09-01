A Milli futbol Takımımız, 90+7. dakikada galibiyeti kaçırdı. Maçın son bölümünde gol bulan Karadağ, İstanbul'dan puan çıkarmayı başardı. Ay Yıldızlı ekibimiz, 8 puan ile liderliğini sürdürdü.

9. dakikada Cengiz Ünder attı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz, orta saha yakınlarında aldığı topla ceza sahasına doğru süratle ilerledi, ceza sahasının hemen dışında sola çekti ve düzgün bir vuruşla Millileri öne geçirdi.

GOOOLL! | Cengiz Ünder'den harika, muazzam bir vuruş! Şimdi 1-0 öndeyiz.. pic.twitter.com/LjCtbHitX8 — TRT Spor (@trtspor) September 1, 2021

35. dakikada Yusuf Yazıcı farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Zeki Çelik'in pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder son çizgiye indi ve yerden topu kale önüne gönderdi. Yusuf Yazıcı bekletmeden vuruşunu yaptı ve fark 2'ye çıktı.

Bu akşam #BizimÇocuklar



Muazzam bir organizasyon ve gelen gol! Türkiye 2-0 Karadağ



Gol: Yusuf Yazıcı

Asist: Cengiz Ünder pic.twitter.com/tr1jqvHaQS — TRT Spor (@trtspor) September 1, 2021

40. dakikada Karadağ farkı 1'e indirdi. Karadağ'dA Nebojsa Kosovic'in savunma arkasına attığı ara pasında topla buluşan Adam Marusic yerden vurdu ve fark bire indi. 2-1

GOL! | Karadağ, Marusic'in attığı golle farkı 1'e indirdi. pic.twitter.com/MXOt4RnypR — TRT Spor (@trtspor) September 1, 2021

90+7. dakikada Karadağ beraberliği sağladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Radunovic vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu ve maç bu sonuçla sona erdi. 2-2.

GOL! | Karadağ, Radunovic'in attığı golle duraklama dakikalarında beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/pm4LJXX8zC — TRT Spor (@trtspor) September 1, 2021

Grubun diğer maçlarında ise Litvanya, Cebelitarık’ı 3-1 yendi. Norveç ile Hollanda ise 1-1 berbere kaldı.

Bu sonuçların ardından, Karadağ ile berabere kalan milli takım, grupta 8 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

7 puanlı üç takımdan Hollanda ikinci, Karadağ üçüncü, Norveç ise dördüncü sırada yer aldı. 4 puanla Norveç beşinci kendine yer buldu. Puanı bulunmayan Cebelitarık ise son sırada kaldı.

Milliler, deplasmanda 4 Eylül Cumartesi günü Galler ve 7 Eylül Salı günü Hollanda ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmalar TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Cengiz Ünder 10. golünü attı

Milli futbolculardan Cengiz Ünder, ay-yıldızlı formayla 10. golünü attı. A Milli Takım'daki 33. maçına çıkan Cengiz, 10. kez gol sevinci yaşadı.

Türkiye'nin ikinci golünü atan Yusuf Yazıcı da A Milli Takım'daki ikinci golünü atmayı başardı.

Şenol Güneş'e tepki

Karadağ'ın 90+7. dakikada gelen beraberlik golünün ardından tribünlerde yer alan bazı taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Galibiyet özlemi 4 maça yükseldi

A Milli Takım'ın Karadağ karşısında aldığı beraberlikle galibiyet özlemi 4 maça yükseldi.

2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Karadağ karşısında da galibiyete ulaşamadı.

Milli takım, son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İlk yarının önemli anları

GOL - 9. dakikada Cengiz Ünder ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahasındaki Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Kaan'ın sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

26. dakikada millilerin sağ kanattan gelişen atağında, Cengiz Ünder altıpas üzerindeki Burak Yılmaz'a yerden pasını gönderdi. Burak'ın müsait pozisyonda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 30. dakikada engiz sağ kanattan yerden ortaladı, Yusuf Yazıcı kale ağzında topa dokunarak ağları havalandırdı. 2-0.

GOL - 40. dakikada Karadağ atağında savunma arkasına sarkan Marusic, ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 2-1

Müsabakanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İkinci yarının önemli anları

77. dakikada milli takım, Karadağ kalesini cepheden gören noktadan serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Mijatovic'in kucağında kaldı.

90+3. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu topla buluştu, penaltı noktası önündeki Burak Yılmaz'a pasını attı. Burak'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 90+7. dakikada Karadağ beraberliği yakaladı. Karadağ'ın ceza sahasının hemen önünden kazandığı serbest vuruşu kullanan Radunovic, topu ağlara gönderdi: 2-2

Mücadele, 2-2 sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Eksikler

İngiltere'nin uyguladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra bu ülkeden geç saatlerde İstanbul'a gelen Halil Dervişoğlu, kadroda yer almadı.

Milli takımda sakatlığı nedeniyle bugün kadrodan çıkarılan Umut Meraş da bir diğer eksik oldu. Umut Meraş'ın yerine kadroya dahil edilen Rıdvan Yılmaz ise yedekler arasında yer aldı.

Halil Akbunar ve Abdülkadir Ömür de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan diğer isimler olmuştu.

[Fotoğraf: İHA]

Karşılaşmayı 17 bin taraftar izledi

Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde 17 bin taraftar yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir mücadeleyi, Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic ile birlikte takip etti.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu (Dk. 82 Alpaslan Öztürk), Yusuf Yazıcı (Dk. 66 Orkun Kökçü), Cengiz Ünder (Dk. 82 Enes Ünal), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman (Dk. 75 Kerem Aktürkoğlu), Burak Yılmaz

Karadağ: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic (Dk. 66 Risto Radunovic), Marusic, Kosovic (Dk. 57 Milos Raickovic), Scekic, Haksabanovic (Dk. 78 Milutin Osmajic), Djurdjevic, Bozovic (Dk. 66 Igor Ivanovic)

Goller: Dk. 9 Cengiz Ünder, Dk. 30 Yusuf Yazıcı (Türkiye), Dk. 40 Marusic, 90+7 Radunovic (Karadağ)

Sarı kartlar: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 77 Zeki Çelik, Dk. 90+2 Burak Yılmaz (Türkiye), Dk. 56 Drasko Bozovic, Dk. 80 Uros Djurdjevic, Dk. 86 Igor Vujacic(Karadağ)