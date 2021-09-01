Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'a Umut Meraş'tan kötü haber
A Milli Futbol Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Beşiktaşlı oyuncu Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın dün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Umut Meraş'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR'ının çekildiği belirtildi.
Alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
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