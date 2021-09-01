Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor'da Vincenzo Montella dönemi
[Fotoğraf: https://twitter.com/AdsKulubu]
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalanmıştır." denildi.
Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Akdeniz ekibi, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.
Etiketler: Adana Demirspor Süper Lig
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