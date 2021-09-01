Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nın şampiyonu Türkiye, Avustralya'yla karşılaştı.

İlk yarıyı 7-3 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 10-6 kazanarak yarı finale yükseldi.

[Fotoğraf: Reuters]

Karşılaşmada Türkiye'nin golleri Sevda Altunoluk (8), Kader Çelik ve Fatma Gül Güler'den geldi. Çeyrek finalde mücadeleleriyle göz dolduran milli sporcular aldıkları galibiyeti Suriye'de görev yapan Türk askerine maçtan sonra "asker selamı" vererek hediye etti.

2016 Rio'da altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, tekrar finale çıkmak için İsrail-Japonya maçının galibiyle yarın TSİ 09.00'da karşılaşacak.

[Fotoğraf: Reuters]

"Altın madalya ile döneceğiz"

TRT Haber’e konuşan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Eren Yıldırım, milli takımın oldukça heyecanlı ve kararlı olduğunu söyledi. Yıldırım, oyuncuların maçlara hazırlık süreçleri hakkında da şu bilgileri verdi:

“Golbol Kadın Milli Takımı Japonya’ya 10 Ağustos’ta geldi ve 20 Ağustos’a kadar Shiga’da Moriyama Belediyesinin ev sahipliğinde hazırlık imkanı buldular. Bu, Japonya’ya adaptasyon sürecine büyük katkı sağladı. Moriyama Belediyesine de destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Belediye ile 2018 yılında bir protokol hazırlamıştık. Buna göre, Golbol Kadın-Erkek ve Judo Milli Takımlarımıza Paralimpik öncesi 10 günlük hazırlık süreçlerini tamamlayacakları bir kampı ücretsiz olarak sağladılar.

20 Ağustos’ta belediyenin sağladığı otobüsle Paralimpik köyüne geldik. İlk grup maçlarımızı 25’inde oynadık. Grup maçlarımızda 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldık. İlk maçımızı Japonya’ya karşı oynadık ve 7-1 kazandık. Yarın da yarı finalde tekrar Japonya’ya karşı oynayacağız.

Takımımız 2016 Rio Paralimpik Oyunları şampiyonu zaten. Bu sene de bu başarıyı göstererek altın madalya almak istiyoruz.”

"Sevda yine gol kraliçesi olacak"

Takım oyuncularının altın madalyayı almak için büyük bir mücadele verdiklerine dikkati çeken Yıldırım, oyunculardan Sevda Altınoluk’un Rio’da olduğu gibi Tokyo’da da gol kraliçesi olacağını dile getiriyor.

Yarı finale yükselen Golbol Milli Takımımız, maç sonunda görüşlerini paylaştı. pic.twitter.com/IACf3G8T8R — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 1, 2021

"Bayrağımız için mücadele veriyoruz"

Tokyo Paralimpik Oyunları’nda bayrak için mücadele ettiklerini belirten takım oyuncuları, çeyrek finaldeki başarılarını final maçına da taşıyıp altın madalya ile yurda dönmek istiyor.