Galatasaray ile Radamel Falcao'nun yolları ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/hlv5SXiO6P — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2021

Kolombiyalı golcü, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile anlaşma sağladı.

Geride kalan iki sezonu aşkın sürede sarı-kırmızılı formayla 43 maça çıkan Falcao, bu mücadelelerde 20 gol atmış ve arkadaşlarına 3 kez gol pası vermişti.