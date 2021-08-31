Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha tarih yazmak için sahadaydı. Son Avrupa ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final maçında Polonya ile karşılaştı.

Yarı final heyecanı

Ay-yıldızlılar, Polonya'yı 3-0 yenerek yarı final için sahaya çıkacak. Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan - Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk set sonucu: 25-18 (Türkiye)

İkinci set sonucu: 25-14 (Türkiye)

Üçüncüset sonucu: 25-23 (Türkiye)

Denk başlayan karşılaşmada kontrolü eline alan milli takımımız, ilk seti 25-18 üstün tamamladı.

İkinci sette Filenin Sultanları fırtınası yaşadı. İlk sayıdan itibaren tamamen oyunu kontrol eden millilerimiz, 25-14 ile durumu 2-0’a getirdi.

Çekişmeli geçen üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan Sultanlar, bu bölümü 25-23, maçı da 3-0 kazandı.