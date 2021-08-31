Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş, Utku Yuvakuran'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı
Beşiktaş, kaleci Utku Yuvakuran'ı VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Vavacars Fatih Karagümrük'e kiralandığı belirtilerek, "Utku Yuvakuran'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Fatih Karagümrük Kulübü de Utku Yuvakuran'ın transferini sosyal medya hesabından duyurdu.
Etiketler: Beşiktaş Fatih Karagümrük
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