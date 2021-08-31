Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cüneyt Çakır'a uluslararası görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere arasında 2 Eylül Perşembe günü oynanacak müsabakada düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 21.45'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı Hakem (VAR), Mete Kalkavan ise VAR yardımcısı olarak görev yapacak.
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