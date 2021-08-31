Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un UEFA Gençler Ligi'ndeki rakibi belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor'un UEFA Gençler Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Bosna Hersek'in Zvijezda 09 takımı ile eşleşen Trabzonspor, ilk maçını 29 Eylül'de oynayacak.
Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Sezonu şampiyon olarak tamamlayan 19 yaş altı takımımızın UEFA Gençler Ligi'ndeki rakibi Bosna Hersek'in Zvijezda 09 ekibi oldu" ifadeleri kullanıldı.
UEFA Gençler Ligi'ne 1. turdan başlayan Trabzonspor, ilk maçını 29 Eylül'de deplasmanda, ikinci maçını 20 Ekim'de Trabzon'da oynayacak.
Etiketler: Trabzonspor
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