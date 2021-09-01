Sarı-kırmızılı ekip, transfer için kulübü Brentford ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve sezon sonunda ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/zhGEvREkZc — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2021

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 12 maça çıkmış, bu mücadelelerde 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı