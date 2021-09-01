Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Kulübü, Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile yollarını ayırdı.
Açıklama, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapıldı:
"Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Etiketler: Fenerbahçe
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