Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş, Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna kattı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
Beşiktaş, İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile sözleşmesini yeniledi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol takımımızın 2020-2021 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero'ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz."
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