İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi ile 29 puan topladı.

Sarı kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13'üncü sırada bitirdi.

Göztepe 16'ncı sırada

Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16'ncı sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

Ligde son 14 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Torrent henüz kazanamadı

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.

Sarı kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.