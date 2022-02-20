İspanya 1'inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25'inci haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Deportivo Alaves'i 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Real Madrid, galibiyete ikinci yarıda Marco Asensio (Dk. 63), Vinicius (Dk. 80) ve Karim Benzema'nın (Dk. 90 1, penaltıdan) golleriyle ulaştı.

Puanını 57'ye çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olan en yakın rakibi Sevilla'nın (50 puan) önünde liderliğini sürdürdü.

Alaves ise 20 puanla 19'uncu sırada yer aldı.

La Liga'da haftanın diğer maçında Türk futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, deplasmanda Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.