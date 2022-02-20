Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 03:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lider Real Madrid sahasında farklı kazandı
[Fotoğraf: AA]
Deportivo Alaves ile karşılaşan Real Madrid, Marco Asensio, Vinicius ve Karim Benzema'nın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
İspanya 1'inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25'inci haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Deportivo Alaves'i 3-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Real Madrid, galibiyete ikinci yarıda Marco Asensio (Dk. 63), Vinicius (Dk. 80) ve Karim Benzema'nın (Dk. 90 1, penaltıdan) golleriyle ulaştı.
Puanını 57'ye çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olan en yakın rakibi Sevilla'nın (50 puan) önünde liderliğini sürdürdü.
Alaves ise 20 puanla 19'uncu sırada yer aldı.
La Liga'da haftanın diğer maçında Türk futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, deplasmanda Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.
Etiketler: La Liga Real Madrid
Son Haberler
- 03:57
- 03:28
- 03:02
- 02:55
- 02:07
Sıradaki Haber
Tottenham, Manchester City'nin 15 maçlık serisini bitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz