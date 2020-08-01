Galatasaray, gençleşmeye çalışıyor. Transfer döneminde kadrosuna Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç isimleri katan sarı kırmızılılar, yaş ortalamasını düşürmeye çalışıyor.

Takımın iskeletini genç oyunculardan oluşturmak isteyen teknik heyet, dinamizmi ve atletizmi arttırmayı düşünüyor.

Yeni sezonda kadroya dahil olacak isimlerin çoğunlukla genç ve gelecek vaat edecek isimler olacağı, takımın tecrübe yükünü de olası transferi sonrası Arda Turan’ın üslenmesi bekleniyor.

31 yaşındaki Maicon’la yollarını ayıran sarı kırmızılılarda, 30 yaşındaki Belhanda ile de vedalaşılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Yeni sezon planlamasında kadroda kalacakları belirtilen, 30 yaşındaki Feghouli, 33 yaşındaki Babel ve 34 yaşındaki Falcao’ya da teklif gelmesi halinde değerlendirileceği öğrenildi.

Gençleştirme operasyonunda yeni dönemde alt yapıdan Emin Bayram'ın dışında Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş ve Ali Yavuz Kol gibi isimlerin A takımda şans bulmaları bekleniyor.

Diğer yandan sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon yedek kulübesinde fazla forma şansı bulamayan isimlerin bazılarının kiralık gönderileceği ifade edildi.