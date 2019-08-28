Yapılan anlaşma kapsamında transfer için oyuncu satması gereken sarı kırmızılı kulüp, şu aşamada 2,5 milyon euro ekside.

Transfer dönemini artıda kapamaması durumunda Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazamayacak olan Galatasaray, kaynak arayışını sürdürüyor.

Diagne'yi satmak için yoğun mesai harcayan ancak başarılı olamayan yönetim, çareyi Maicon'u elinden çıkarmakta buldu.

Ara transfer döneminde Al Nasr'a 1 milyon 700 bin euro'ya kiralanan oyuncu için, Suudi Arabistan ekibine futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmaları yönünde bir teklif yapıldı.

Galatasaray, Brezilyalı stoperin satışından en az 2,5 milyon euro'luk gelir bekliyor.

Maicon bu fiyata satılırsa, sarı kırmızılı takımın Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasına yönelik bir sorunu kalmayacak.

Kaynak: TRT Spor