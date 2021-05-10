Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Eren Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, altyapısında oynayan genç oyuncusu Eren Aydın ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Eren Aydın ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.
Eren Aydın, 11. haftası tamamlanan 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde forma giydiği 10 karşılaşmada 13 gol attı.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig
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