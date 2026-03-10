Açık -0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 10.03.2026 04:59

Galatasaray, "Devler Ligi"nde Liverpool'u konuk edecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk edecek.

Galatasaray, "Devler Ligi"nde Liverpool'u konuk edecek

RAMS Park'ta yapılacak maç, bugün saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Dünyanın gözü bu karşılaşmada olacak

Galatasaray-Liverpool müsabakası, dünya genelinde futbolseverlerin büyük ilgisini çekecek.

RAMS Park'ta yapılacak karşılaşma, 20.45'te başlayacak tek Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Özellikle son yıllarda iç saha maçlarında oluşan atmosferle Avrupa spor kamuoyunun dikkatini çeken sarı-kırmızılı ekibin Liverpool'u ağırlayacağı mücadele, futbolseverleri ekran başına oturtacak.

Mücadelenin tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.

Lig etabındaki maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yendi.

Galatasaray, İngiliz temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk etti. Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfur'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" sahasında Liverpool'u 1-0 yenerek hem moral buldu hem de turu geçmek için ilk adımı attı.

Söz konusu müsabakada golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.

ETİKETLER
Şampiyonlar Ligi Galatasaray UEFA Avrupa Ligi UEFA
Sıradaki Haber
Galatasaray, Devler Ligi’nde Liverpool’u ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:04
İran: Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek
02:50
Lübnan'da İsrail saldırılarında 28 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı
02:17
ABD Başkanı Trump: İran'la savaş çok yakında bitecek
01:58
Bahreyn: İran'ın düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
01:23
İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı
01:21
İran ordusu: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı
Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ