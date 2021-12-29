Spor Toto Süper Lig'de 7 maç üst üste alınan kötü sonuçların ardından cumartesi günü Fraport Tav Antalyaspor galibiyetiyle derin bir nefes alan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda mağlubiyete engel olamadı.

Sarı-kırmızılılar rahat, farklı bir galibiyet beklerken, tarihi hezimetle karşılaştı. Spor Toto 1. Lig'de 18. sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor ile oynanan müsabakanın normal süresi 3-3 sona ererken, Sarı-kırmızılılar penaltılarda rakibine 9-8 mağlup oldu.

Ligin ilk yarısını 27 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk hedefinden çok uzaklaşırken, kupada da havlu atmış oldu. Bir tek Avrupa'da gerçekçi hedefi olan Sarı-kırmızılılara camiadan büyük tepki var.

Terim yardımcı iddiasını yalanladı

Galatasaray'da futbolculardan teknik heyete, yönetime kadar herkes eleştiriliyor ve camia bu sonuçla ilgili açıklama bekliyor.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük'ün eski hocası Francesco Farioli'nin ismi Fatih Terim'in yardımcılığı için geçerken, Terim bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, gerek görürlerse teknik heyete takviye yapılacağının mesajını verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Transfer olmayabilir

Ocak ayı yaklaşırken herkes transfere odaklandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferin mali koşullara bağlı olduğunu, şartlar uygun olmazsa transfer yapılmayacağını belirtti.

Elmas ile Terim görüşecek

Öte yandan Galatasaray'da bugün başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirecek.