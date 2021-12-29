2021 yılının en golcü futbolcuları belli oldu. Son iki yılın en skorer ismi Robert Lewandowski, zirvedeki yerini korudu.

Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu, 2021 senesinde 69 kez fileleri havalandırdı. Polonyalı forvet, 2019'da 54, 2020'de ise 47 gol sevinci yaşamıştı.

Listenin 2'inci sırasında Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe var. 2021 yılında 67 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 51 kez ağları sarstı.

Bu yılın en fazla gol atan 3'üncü futbolcu ise Erling Haaland oldu. Norveçli oyuncu, 51 maçta 49 gol kaydetti.

63 karşılaşmada 47 kez rakip fileleri havalandıran Karim Benzema ve 63 maçta 46 gol atan Cristiano Ronaldo bu isimleri takip etti. Arjantinli Lionel Messi ise 43 golde kaldı.