Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'dan Mustafa Şentop ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Burak Elmas, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Genel Sekreter Köksal Ünlü ile yaptığı ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaşımlarla duyurdu.
[Fotoğraf: AA]
Elmas, ziyaretlerinde yeni Spor Yasa Taslağı'na ilişkin görüş ve önerileri ile değerlendirme raporlarını sunduklarını belirtti.
Galatasaray Başkanı Elmas, Mustafa Şentop'a 59, Kılıçdaroğlu'na da 62 numaralı üzerlerine isimleri yazılı sarı-kırmızlı formaları hediye etti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Galatasaray Burak Elmas
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