Burak Elmas, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Genel Sekreter Köksal Ünlü ile yaptığı ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaşımlarla duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

Elmas, ziyaretlerinde yeni Spor Yasa Taslağı'na ilişkin görüş ve önerileri ile değerlendirme raporlarını sunduklarını belirtti.

Galatasaray Başkanı Elmas, Mustafa Şentop'a 59, Kılıçdaroğlu'na da 62 numaralı üzerlerine isimleri yazılı sarı-kırmızlı formaları hediye etti.

[Fotoğraf: AA]