51. dakikada Galatasaray'da Emre Kılınç, Antalyasporlu Amilton'a yaptığı faulden sonra direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray'da 55. dakikada Marcao ve 81. dakikada Arda Turan sarı kart görerek, ligin 17. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Sarı kırmızlı takımda 45. dakikada oyuna giren Radamel Falcao, 76. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu sonuçla Galatasaray 30, Fraport TAV Antalyaspor ise 18 puana yükseldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası sol çaprazda topu alan Belhanda çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci Boffin soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

33. dakikada Saracchi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top yandan auta gitti.

39. dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına girdikten sonra ortaladığı topla Belhanda kafayla vurdu ancak kaleci Boffin yavaş gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada ceza sahasında verkaç yapmak isteyen Oğulcan Çağlayan, rakibinden seken topu yeniden önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

49. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Belhanda'nın vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

KIRMIZI KART - 51. dakikada gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında sol kanattan hızlı çıkan Amilton'a arkadan müdahalede bulunan Emre Kılınç'a hakem Abdulkadir Bitigen tarafından kırmızı kart gösterildi. VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen, kararını değiştirmedi.

77. dakikada Arda Turan'ın soldan içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde ön direkteki Oğulcan vurdu ancak kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında ön direkteki Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Boffin kontrol etti.

Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 46 Falcao (Dk. 77 Sekidika)), Emre Kılınç, Arda Turan (Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 85 Ersan Adem Gülüm), Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin (Dk. 70 Doğukan Sinik), Hakan Özmert (Dk. 90+4 Eren Albayrak), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton, Orgill (Dk. 90+3 Podolski)

Kırmızı kart: Dk. 51 Emre Kılınç (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 55 Marcao, Dk. 81 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 69 Fredy, 80 Hakan Özmert, Dk. 90+1 Ersan Adem Gülüm, Dk. 90+5 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: Çok üzgünüz

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin katıldı.

Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve hastanede tedavi gören Norveçli sağ beke galibiyet hediye etmek istediklerini belirten Şahin, "Bu maçı Omar için kazanmalıydık. Bunu beceremedik. Bütün ekip ve futbolcular olarak bundan dolayı çok üzgünüz." dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Şahin, Antalyaspor'un katı savunma yaptığına değindi.

"Maça inanmış, hazır ve karşılaşmanın bilincinde olarak başladık. İlk 45 dakika içinde sadece savunma anlayışıyla oynayan bir Antalyaspor ile karşılaştık. İlk yarıda hem merkez hem de kenarlardan yapabileceğimiz organizasyonları gerçekleştirdik ama golü bulamadık. İkinci yarıda Emre Kılınç'ın oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldık. Rakipten de hücum olarak aksiyon bekledik ama yine 3-6-1 düzeninde oynayan bir rakiple mücadele ettik. Tamamen rakibin savunma, bizim hücum bölgemizde geçen bir maç olarak değerlendiriyorum. Biz, 10 kişi kaldıktan sonra belli oyunculara daha fazla yük bindi. Yaklaşık 40 dakika 1 kişi eksik oynadık. Bunlar bizler için bir bahane değil. Bir puana sevinecek bir takım da değiliz. Kaybedilen 2 puan olarak görüyoruz. Ancak lig uzun bir maraton. Bu 1 puan bile bizim için etkili bir puan olabilir."

"Kırmızı kart bize göre çok ağır"

Levent Şahin, Emre Kılınç'a gösterilen kırmızı kartın ağır olduğunu savundu.

Hakem Abdulkadir Bitigen'in rakiplerinin oyunu soğutmasına müdahale etmediğini ileri süren Şahin, "Emre'nin kırmızı kartı yoruma açık. Bize göre kırmızı kart değildi. Maçın genelinde futbol oynamak isteyen, sadece oyunu düşünen bir takımız. Hakemin birçok kez oyunu yavaşlatan rakip futbolcuları ikaz etmemesi bizim için daha çok önemliydi. Kırmızı kart bize göre çok ağır bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, transferle ilgili soru üzerine, "Kendi içimizde bu planlamayı yapıyoruz. Umarım doğru oyuncular üzerinde doğru sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.