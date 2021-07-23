Sarı kırmızılı kulüp, Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau ile anlaşmaya vardı.

24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Romanya ekibi ile 129 resmi maça çıkan Cicaldau, 33 kez fileleri sarsıp 21 de gol pası verdi.

Rumen futbolcu, orta sahanın merkezinde 10 ve 8 numara pozisyonunda görev yapıyor.