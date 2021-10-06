Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık 3 veride ortalama atında kaldı.

Haftanın tüm maçlarının yer aldığı raporda Ali Palabıyık, faule ve olaya olan uzaklıkla birlikte atak kesmede ortalamanın altında kaldı.

1’i kırmızı toplam 9 kartın çıktığı mücadelede Palabıyık, kart gösterme ve gole uzaklıkta ise ortalamanın üstünde yer aldı.

Yapılan değerlendirmede Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında topun oyunda kalma süresi 52 dakika 19 saniye olarak açıklandı.

Raporda Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının dışında ligde 5 maçta daha VAR’a gitme kararının olmadığına yer verildi.