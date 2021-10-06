Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray 8. haftanın hakem raporunu açıkladı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde ettiği verilerle, Süper Lig'in 8. haftasının hakem performans raporunu açıkladı.
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık 3 veride ortalama atında kaldı.
Haftanın tüm maçlarının yer aldığı raporda Ali Palabıyık, faule ve olaya olan uzaklıkla birlikte atak kesmede ortalamanın altında kaldı.
1’i kırmızı toplam 9 kartın çıktığı mücadelede Palabıyık, kart gösterme ve gole uzaklıkta ise ortalamanın üstünde yer aldı.
Yapılan değerlendirmede Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında topun oyunda kalma süresi 52 dakika 19 saniye olarak açıklandı.
Raporda Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının dışında ligde 5 maçta daha VAR’a gitme kararının olmadığına yer verildi.
Süper Lig 8. hafta hakem performans verileri— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 6, 2021
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Etiketler: Galatasaray Çaykur Rizespor
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