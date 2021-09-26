Galatasaray 4 maç sonra kazandı
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşarken, Göztepe'nin 3 puan hasreti üç maça çıktı.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 49. dakikada Halil Dervişoğlu ve 56. dakikada Morutan'dan gelirken, Göztepe'nin maçtaki tek golünü 43. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.
Bu sonuçla ligde 4 hafta sonra 3 puanla tanışan Galatasaray 11 puana yükseldi. 3 puan hasreti 3 maça çıkan Göztepe ise 5 puanda kaldı.
İlk yarının önemli anları
13. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topun sahibi oldu.
37. dakikada Galatasaray, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasında gole yaklaştı. Ceza sahası içinde geri pası uzaklaştıramayan İrfan Can, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Halil Dervişoğlu'na kaptırdı. Halil'in uygun durumda İrfan Can'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top Soner Aydoğdu'ya çarparak kornere gitti.
41. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Van Aanholt'un uygun durumda vuruşunda, savunma topun kaleye gitmesini önledi.
43. dakikada konuk takım Göztepe öne geçti. Rakip yarı alanın ilk metrelerinde sağ kanatta Luyindama'dan topu kapan Halil Akbunar bekletmeden pasını savunma arkasına sarkan Ndiaye'ye gönderdi. Kaleci Muslera'yı önde yakalayan Ndiaye'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Müsabakanın devre arasına Göztepe 1-0 önde girdi.
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