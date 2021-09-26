Fenerbahçe maç fazlasıyla lider
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 17. dakikada Rossi ve 29. dakikada Novak'tan geldi. Hatayspor'un maçtaki tek golünü ise 70. dakikada Saint-Louis kaydetti.
Bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 16 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Atakaş Hatayspor ise 13 puanda kaldı.
İlk yarının önemli anları
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adekugbe'nn ortasında Diouf'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
11. dakikada ev sahibi Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından El Kaabi'nin ortasında Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.
GOL 17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. sağ kanattan ceza sahası içinde Valencia'nın ortasında topla buluşan Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan’ın şutunda top kaleci Munir’de kaldı.
GOL 30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Valencia'nın kafa vuruşunda top arka direğe yöneldi. Novak'ın altıpas içinde dokunduğu top ağlara gitti: 0-2.
42. dakikada gelişen kontra atakta topla buluşan Valencia, kaleci Munir'i geçerek yaptığı vuruşta savunma kale çizgisi üzerinden topu çıkardı.
Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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