Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altuğ Çelikbilek final turuna yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Sofya Açık elemelerinde rakibi Daniel Elahi Galan'ı 2-1 yenerek final turuna yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Altuğ, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen turnuvada 5 numaralı seribaşı, dünya 108 numarası Daniel Elahi Galan ile karşılaştı.
Final setinde 5-2 geriye düştüğü karşılaşmada Galan'ı 7-6, 4-6, 7-5 yenerek final turuna yükselen Altuğ'un ana tablo yolunda son rakibi Egor Gerasimov oldu.
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