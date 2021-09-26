Adanaspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adanaspor'umuzda teknik sorumlu olarak görev yapan Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz."