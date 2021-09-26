Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adanaspor'da Fırat Gül'le yollar ayrıldı
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Adanaspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adanaspor'umuzda teknik sorumlu olarak görev yapan Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz."
Etiketler: TFF 1. Lig
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