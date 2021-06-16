Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Futbolda yaz transfer dönemi başlıyor
Futbolda 2021-2022 sezonu için birinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelendi.
Yarın başlayacak transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak.
Ara transfer dönemi 12 Ocak 2022'de
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
Etiketler: TFF
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