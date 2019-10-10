Eski Yugoslavya coğrafyasında oluşan yeni sınırlar, beraberinde gerginlikleri de getirmeye devam ediyor.

Yaşanan problemlerin son örneği bu kez futbol başlığı altında yaşandı

Sırp ekibi Kızılyıldız, Trepca maçı için Kosova tarafına geçmek istedi.

Ancak Kosovalı yetkililer bu geçişi "tahrik ve provokasyon" olarak değerlendirerek izin vermedi.

Taraftarlar ve futbolcular otobüsten inerken, Kızılyıldız takımı geri dönmek zorunda kaldı.

Sorun aslında sınırın Kosova tarafında yer alan ancak Sırpların yoğunlukta olduğu Trepca şehri takımının Sırbistan Kupası'nda mücadele etmek istemesiyle başladı.

Bu isteğe Sırbistan Futbol Federasyonu olumlu cevap verdi ve Trepca kurada Kırmızı beyazlı ekibin rakibi oldu.

Ancak Kosova Futbol Federasyonu durumu kabul edilemez bularak Kızılyıldız'ın sınırı geçmesine izin vermedi.

Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etse de iki ülke arasındaki bir çok alanda gerginlikler devam ediyor.

Kaynak: TRT SPOR