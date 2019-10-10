Spor

Japonya’da gözler Hamilton’da

10 Ekim 2019 Perşembe 11:33 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 11:33

Formula 1'de dikkatler Japonya Grand Prix'sine çevrildi. Lewis Hamilton sezonun 17'nci yarışını da kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Rakipleri ise Suzuka'da zafere ulaşıp, İngiliz pilotun baskı altına almayı planlıyor.