Japonya’da gözler Hamilton’da10 Ekim 2019 Perşembe 11:33 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 11:33
Formula 1'de dikkatler Japonya Grand Prix'sine çevrildi. Lewis Hamilton sezonun 17'nci yarışını da kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Rakipleri ise Suzuka'da zafere ulaşıp, İngiliz pilotun baskı altına almayı planlıyor.
Formula 1'de sezonun 17'nci ayağına Japonya ev sahipliği yapacak.
Zorlu yarış öncesinde tüm gözler Lewis Hamilton'ın üzerinde...
322 puanla genel klasmanın zirvesinde yer alan İngiliz pilot, Suzuka'da da kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Hamilton yaptığı açıklamada her yarışı tek tek planladığını, altıncı şampiyonluğu düşünmeyi geri plana attığını söylüyor.
Rakipleri ise Japonya'da zafere ulaşıp, Mercedes sürücüsünü baskı altına almayı planlıyor.
Formula 1'de yılın 17'nci etabı olan Japonya Grand Prix'si, Pazar sabahı 8.10’da başlayacak.
Kaynak: TRT SPOR