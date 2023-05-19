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Spor
AA 19.05.2023 11:00

Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 35. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'de ise normal sezon hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Futbolda haftanın programı
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde oynanacak maçların program şöyle:

Spor Toto Süper Lig yarın:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Şehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park)

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş)

Spor Toto 1. Lig yarın:

19.00 Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

21 Mayıs Pazar:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Çaykur Rizespor-Altınordu (Çaykur Didi)

16.00 Manisa FK-Pendikspor (Mümin Özkasap)

16.00 Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup yarın:

15.00 Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor (11 Nisan)

15.00 İnegölspor-Tarsus İdman Yurdu (İnegöl İlçe)

15.00 Düzce Cam Düzcespor-Esenler Erokspor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Çorum FK (Bolluca)

15.00 Somaspor-Hes İlaç Afyonspor (Soma Atatürk)

15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Bursaspor (Nazilli İlçe)

15.00 Menemen FK-Amed Sportif Faaliyetler (Menemen İlçe)

15.00 Anagold 24Erzincaspor-Ankaraspor (Erzincan 13 Şubat)

15.00 Isparta 32 Spor-Sivas Belediyespor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup yarın:

13.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Bitexen Vanspor FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Van Atatürk)

15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Sarıyer (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Pazarspor (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-Kırşehir FK (Gazi)

15.00 İskenderunspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Pendik)

15.00 1461 Trabzon FK-Weecoins Kırklarelispor (Ortahisar Yavuz Selim)

TFF 3. Lig

1. Grup yarın:

15.00 52 Orduspor-Amasyaspor FK (Yeni Ordu)

15.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Yomraspor (Mersin)

15.00 Belediye Kütahyaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Dumlupınar)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Eskişehirspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Belediye Derincespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 İdaş Çatalcaspor-BC Group Ağrı 1970 (Çatalca İzettin)

15.00 Edirnespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Edirne 25 Kasım)

15.00 Entegre Solar Elazığspor-Karşıyaka (Elazığ Atatürk)

16.00 1922 Konyaspor-Hacettepe 1945 (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

2. Grup yarın:

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Ergene Velimeşespor-Kınay Bulvarspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Alagöz Holding Iğdır FK

15.00 Karaman FK-Orduspor 1967 (Kemal Kaynaş)

15.00 Bayrampaşaspor-Turgutluspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Darıca Gençlerbirliği (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Kuşadasıspor-23 Elazığ FK (Kuşadası Özer Türk)

3. Grup yarın:

15.00 Artvin Hopaspor-Merkür Holding Erbaaspor (Hopa İlçe)

15.00 Kepez Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Bergama Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Bergama 14 Eylül)

15.00 Güneş Holding Çankaya FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler (Osmanlı)

15.00 Niğde Anadolu FK-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

15.00 Muş 1984 Muşspor-Akhisarspor (Muş Şehir)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Efeler 09 Spor FK (Dağılgan) 

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