Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde oynanacak maçların program şöyle:

Spor Toto Süper Lig yarın:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Şehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park)

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş)

Spor Toto 1. Lig yarın:

19.00 Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

21 Mayıs Pazar:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Çaykur Rizespor-Altınordu (Çaykur Didi)

16.00 Manisa FK-Pendikspor (Mümin Özkasap)

16.00 Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup yarın:

15.00 Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor (11 Nisan)

15.00 İnegölspor-Tarsus İdman Yurdu (İnegöl İlçe)

15.00 Düzce Cam Düzcespor-Esenler Erokspor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Çorum FK (Bolluca)

15.00 Somaspor-Hes İlaç Afyonspor (Soma Atatürk)

15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Bursaspor (Nazilli İlçe)

15.00 Menemen FK-Amed Sportif Faaliyetler (Menemen İlçe)

15.00 Anagold 24Erzincaspor-Ankaraspor (Erzincan 13 Şubat)

15.00 Isparta 32 Spor-Sivas Belediyespor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup yarın:

13.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Bitexen Vanspor FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Van Atatürk)

15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Sarıyer (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Pazarspor (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-Kırşehir FK (Gazi)

15.00 İskenderunspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Pendik)

15.00 1461 Trabzon FK-Weecoins Kırklarelispor (Ortahisar Yavuz Selim)

TFF 3. Lig

1. Grup yarın:

15.00 52 Orduspor-Amasyaspor FK (Yeni Ordu)

15.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Yomraspor (Mersin)

15.00 Belediye Kütahyaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Dumlupınar)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Eskişehirspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Belediye Derincespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 İdaş Çatalcaspor-BC Group Ağrı 1970 (Çatalca İzettin)

15.00 Edirnespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Edirne 25 Kasım)

15.00 Entegre Solar Elazığspor-Karşıyaka (Elazığ Atatürk)

16.00 1922 Konyaspor-Hacettepe 1945 (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

2. Grup yarın:

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Ergene Velimeşespor-Kınay Bulvarspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Alagöz Holding Iğdır FK

15.00 Karaman FK-Orduspor 1967 (Kemal Kaynaş)

15.00 Bayrampaşaspor-Turgutluspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Darıca Gençlerbirliği (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Kuşadasıspor-23 Elazığ FK (Kuşadası Özer Türk)

3. Grup yarın:

15.00 Artvin Hopaspor-Merkür Holding Erbaaspor (Hopa İlçe)

15.00 Kepez Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Bergama Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Bergama 14 Eylül)

15.00 Güneş Holding Çankaya FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler (Osmanlı)

15.00 Niğde Anadolu FK-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

15.00 Muş 1984 Muşspor-Akhisarspor (Muş Şehir)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Efeler 09 Spor FK (Dağılgan)