Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde oynanacak maçların program şöyle:
Spor Toto Süper Lig yarın:
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)
21 Mayıs Pazar:
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Şehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park)
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş)
Spor Toto 1. Lig yarın:
19.00 Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
21 Mayıs Pazar:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Çaykur Rizespor-Altınordu (Çaykur Didi)
16.00 Manisa FK-Pendikspor (Mümin Özkasap)
16.00 Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup yarın:
15.00 Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor (11 Nisan)
15.00 İnegölspor-Tarsus İdman Yurdu (İnegöl İlçe)
15.00 Düzce Cam Düzcespor-Esenler Erokspor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Çorum FK (Bolluca)
15.00 Somaspor-Hes İlaç Afyonspor (Soma Atatürk)
15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Bursaspor (Nazilli İlçe)
15.00 Menemen FK-Amed Sportif Faaliyetler (Menemen İlçe)
15.00 Anagold 24Erzincaspor-Ankaraspor (Erzincan 13 Şubat)
15.00 Isparta 32 Spor-Sivas Belediyespor (Isparta Atatürk)
Kırmızı Grup yarın:
13.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Bitexen Vanspor FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Van Atatürk)
15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Sarıyer (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Pazarspor (Karaelmas K. Köksal)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 GMG Kastamonuspor-Kırşehir FK (Gazi)
15.00 İskenderunspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Pendik)
15.00 1461 Trabzon FK-Weecoins Kırklarelispor (Ortahisar Yavuz Selim)
TFF 3. Lig
1. Grup yarın:
15.00 52 Orduspor-Amasyaspor FK (Yeni Ordu)
15.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Yomraspor (Mersin)
15.00 Belediye Kütahyaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Dumlupınar)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Eskişehirspor (Nevşehir Gazi)
15.00 Belediye Derincespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
15.00 İdaş Çatalcaspor-BC Group Ağrı 1970 (Çatalca İzettin)
15.00 Edirnespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Edirne 25 Kasım)
15.00 Entegre Solar Elazığspor-Karşıyaka (Elazığ Atatürk)
16.00 1922 Konyaspor-Hacettepe 1945 (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
2. Grup yarın:
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 Ergene Velimeşespor-Kınay Bulvarspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Alagöz Holding Iğdır FK
15.00 Karaman FK-Orduspor 1967 (Kemal Kaynaş)
15.00 Bayrampaşaspor-Turgutluspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Darıca Gençlerbirliği (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Kuşadasıspor-23 Elazığ FK (Kuşadası Özer Türk)
3. Grup yarın:
15.00 Artvin Hopaspor-Merkür Holding Erbaaspor (Hopa İlçe)
15.00 Kepez Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Kepez Hasan Doğan)
15.00 Bergama Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Bergama 14 Eylül)
15.00 Güneş Holding Çankaya FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler (Osmanlı)
15.00 Niğde Anadolu FK-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
15.00 Muş 1984 Muşspor-Akhisarspor (Muş Şehir)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Efeler 09 Spor FK (Dağılgan)