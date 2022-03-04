TFF 3 Lig'de ise 1. Grup ve 3. Grup'ta 25, 2. Grup'ta 28. hafta maçları oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne de 13. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)

5 Mart Cumartes:

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Kocaeli)

5 Mart Cumartes:

13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)

6 Mart Pazar:

13.30 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

13.30 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Kocaeli)

19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

5 Mart Cumartes:

14.00 Pendikspor-Uşakspor (Pendik)

14.00 Akhisarspor-Kırşehir Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Isparta 32-Nazilli Belediyespor (Isparta Atatürk)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Ankara Demirspor (Tarsus İlçe)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Eskişehirspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Teco Karacabey Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Bucaspor 1928-Şanlıurfaspor (Yeni Buca)

14.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Kırklarelispor (Karaelmas K.Köksal)

Kırmızı Grup:

Bugün:

14.30 Ankaraspor-Kahramanmaraşspor (Osmanlı)

14.30 Somaspor-Sivas Belediyespor (Soma Atatürk)

5 Mart Cumartes:

14.00 Silahtaroğlu Vanspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Van Atatürk)

14.00 Bodrumspor-Sarıyer (Bodrum İlçe)

14.00 Afjet Afyonspor-Diyarbekirspor (Zafer)

14.00 Adıyaman FK-Ergene Velimeşespor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Niğde Anadolu FK-Sakaryaspor (Kırşehir Ahi)

14.00 İnegölspor-Turgutluspor (İnegöl İlçe)

14.00 Çorum FK-Etimesgut Belediyespor (Çorum Şehir)

14.00 1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

TFF 3. Lig

1. Grup:

5 Mart Cumartes:

14.00 Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Artvin Hopaspor (Minareli Çavuş)

14.00 Hendekspor-Criptoswaps Çatalcaspor (Hendek Atatürk)

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Osmaniyespor (Bolluca)

14.00 Fatsa Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi (Fatsa İlçe)

14.00 Formül Erbaaspor-Bergama Belediyespor (Erbaa İlçe)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Kahta 02 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Elazığspor-Sancaktepe FK (Elazığ Doğukent)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Karaman Belediyespor (Dumlupınar)

2. Grup:

5 Mart Cumartes:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Kuşadasıspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-68 Aksaray Belediyespor (Darıca İlçe)

14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Hacettepe (Şile)

14.00 Bitexen Düzcespor-Kızılcabölükspor (Düzce 18 Temmuz)

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Yeşiltepe)

14.00 Çarşambaspor-Siirt İl Özel İdaresi (Çarşamba Şehir)

14.00 Yomraspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yomra İlçe)

14.00 Kalecik FK-Bayrampaşa (Çubuk İlçe)

14.00 52 Orduspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Yeni Ordu)

3. Grup:

Bugün:

14.30 Orduspor 1967-Belediye Derincespor (Yeni Ordu)

5 Mart Cumartes:

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Ağrı 1970 (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Kardemir Karabükspor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Ceyhanspor-Karşıyaka (Ceyhan İlçe)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Modafen (Faruk Çelik)

14.00 Criptoswaps Edirnespor-Çankaya FK (Edirne 25 Kasım)

14.00 Mardin 1969-İçel İdmanyurdu (Mardin 21 Kasım)

14.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Esenler Erokspor (Of)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Fethiyespor (Gümüşhane Yenişehir)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

5 Mart Cumartes:

12.00 Beşiktaş Vodafone-Ataşehir Belediyespor (Gebze Alaettin Kurt)

12.00 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe (Zeytinköy)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kireçburnu (Amedspor)

6 Mart Pazar:

12.00 Kocaeli Bayanlar FK-Fatih Vatanspor (Kavaklı)

12.00 Altay-Hatayspor (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Osmanlı)

B Grubu:

5 Mart Cumartes:

12.00 Konak Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Stadı 1. Nolu Yan Saha)

12.00 Vulfz Fatih Karagümrük-Bitexen Sivasspor (Vefa)

12.00 Hakkarigücü-Çaykur Rizespor (Merzan Şehir)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Yukatel Kayseri Kadın FK (Muharrem Gülergin)

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-ALG Spor (Millet Bahçesi 19 Mayıs)

14.00 Galatasaray Hepsiburada-Dudullu (Florya Metin Oktay Tesisleri)