Futbol, Songül Paksoy’un tutkusu. Geleceğin yıldızlarını yetiştirmek ise onun en büyük mutluluğu. Kendisi, Adana Demirspor'un tek kadın antrenörü. "Çocuklarım" diye hitap ettiği oyuncuları topluma kazandırmayı hedefliyor.

Kimi zaman saha kenarında sakatlanan oyuncuların yardımına koşan bir sağlık personeli kimi zaman ise saçları dağılan yetenekli ayakların saçlarını toplayan bir anne oluyor.

Kadınların futbolda daha fazla yer almasını istiyor

Çocukken sokaklarda futbola merak salan Paksoy, hocasının yönlendirmesi ile futbola başladı.10 yıla yakın yeşil sahalarda top koşturduktan sonra, antrenörlüğe geçerek yetenekli ayaklarla buluştu.

Bir yıldır Adana Demirspor'da görev yapan antrenör, U12 yaş grubunu çalıştırıyor. Adana Çukurova Üniversitesinde Futbol Antrenörlüğü Bölümünü bitiren Songül Paksoy, kadınların futbolda daha fazla yer almasını diliyor.

Amacı çocukları topluma kazandırmak

Çocuklara anne şefkati ile yaklaştığını söyleyen genç antrenör, oyuncuları ile ilişkisini şöyle anlatıyor:

"Oyuncularımızla çok iyi anlaşıyoruz. Bir kadın olduğum için her şeyden önce anaç bir yapım var. Annelik duygum ağır basıyor, çocuklara bir anne şefkati ile yaklaşıyorum. Çocuklarım tarafından sevildiğimi düşünüyorum. Onların her şeyi ile ilgileniyoruz.

Onlara her kızdığımda bir üzüntü hissediyorum ama biz maçı sahada bırakıyoruz. Maçtan sonra yeniden eğlenebiliyoruz, gülebiliyoruz. Burada önemli olan başarı değil, çocukları toplumuma kazandırmak. Vatanımıza milletimize faydalı birey olsunlar. Benim en büyük isteğim mesleğimin anlamı bu."

"Süper Lig'de görev almak isterim"

Kadın antrenörlerin daha duygusal olduğunu düşünen Paksoy, "Erkek antrenörler oyunculara maç esnasında 'Hadi koçum, hadi aslanım' gibi ifadeler kullanırken biz 'Hadi yavrum, hadi canım' diyoruz. Sporun içinde olmak çok güzel bir duygu.Süper Lig'de görev almak isterim. En büyük hayallerimden biri de kadın milli takımlarında görev almak."

Paksoy, herkesin hayallerinin peşinden koşması gerektiğini belirterek, Adanalı futbolseverlerin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Kamera: Suat Yahyaoğlu