Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.

Ayrıca Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar, "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkacak.