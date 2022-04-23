Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabı Twitter'dan bordo-mavili çocuk taraftarların bulunduğu video ile paylaşılan mesajda, "Bu güzel bayram çocuklarımıza armağan! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübünün ise internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Milli egemenliğimizin simgelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümü olan bugün, tarihimizdeki en önemli günlerinden biridir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü yarınlarımızın aydınlık yüzü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün internet sitesindeki mesajında, şunları kaydetti:

"Milli egemenliğimizin simgesi, aziz milletimizin birliğinin ve beraberliğinin en önemli unsuru olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum. Bu önemli günün Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş olmasının ayrıcalığını yaşıyoruz. Öncelikle ülkemizdeki evlatlarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımızın, ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Galatasaray Kulübü de internet sitesinde, "Bağımsızlık ülküsüyle, demokratik bir Cumhuriyet’e sahip olmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktalarından biri olan, milli egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüpleri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.