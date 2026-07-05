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Spor
TRT SPOR 05.07.2026 02:42

Fransa, Mbappe ile çeyrek finalde

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle Paraguay'ı 1-0 yenen Fransa, adını çeyrek finale yazdırdı. Horozlar, çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.

Fransa, Mbappe ile çeyrek finalde
[Fotograf: AA]

FIFA 2026 Dünya Kupası (FIFA 2026) son 16 turunda turnuvanın sürpriz ekibi Paraguay ile favori takımı Fransa kozlarını paylaştı.

ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan Philadelphia Stadyumu’nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Fransa, 67. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 70. dakikada penaltı atışı için meşin yuvarlağın başına geçen yıldız oyuncu Kylian Mbappe, topu filelerle buluşturarak "Horozlar"ı 1-0 öne geçirdi.

Fransa, Mbappe ile çeyrek finalde

Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 1-0 galip ayrılan Fransa, adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa, çeyrek finalde Afrika ekibi Fas ile karşılaşacak.

Mbappe, Messi'yi yakaladı

Bu arada FIFA 2026'da 7 golle ulaşan Mbappe, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi yakaladı. Fransız oyuncu, 20 golle Dünya Kupaları'nın en golcü ismi Messi'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Mbappe'nin gol sayısı ise 19.

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