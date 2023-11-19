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Spor
AA 19.11.2023 12:20

Fransa gol rekoru kırdı

EURO 2024 Elemeleri'nin 9. haftasında konuk ettiği Cebelitarık'ı 14-0 mağlup eden Fransa, yeni rekorlara imza attı.

Fransa gol rekoru kırdı
[Fotograf: Reuters]

Kylian Mbappe'nin "hat-trick" yaptığı, Kingsley Coman ile Oliver Giroud'nun ikişer kez ağları sarstığı maçta elde edilen skor, organizasyon tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti. Önceki rekor, San Marino'yu 13-0 mağlup eden Almanya'ya aitti.

Bu galibiyetle, B Grubu'nda 7'de 7 yaparak 21 puanla zirvede yer alan Fransa, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 14 gole imza atan tek Avrupa takımı konumuna geldi.

Fransa, milli takım tarihinin de en farklı galibiyetini elde etti.

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