Fransa Eğitim ve Spor Bakanı Jean-Michel Blanquer, yaptığı açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle 1 hafta ertelenen toprak kort turnuvasında, her maçta tribünlerin kapasitesinin yüzde 35’i kadar seyirci olacak.

Bununla birlikte her kortta en fazla 1000 seyirci olacağını aktaran Blanquer, hükümet tarafından spor etkinlikleri için konulan seyirci kotasının, salgının gidişatına göre 9 Haziran’da yüzde 65’e yükseltilebileceğini, ancak 5 bin seyirciyi aşamayacağını ifade etti.

Blanquer, buna göre 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın son maçlarını tribünlerden daha fazla seyircinin izleyebileceğini söyledi.

Başkent Paris'in ev sahipliğinde 23 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerine alınmıştı. Eleme maçlarının 24-28 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Geleneksel olarak mayıs ayının son haftası başlayan Roland Garros, 2020'de de salgın yüzünden 4 ay ertelenmişti.

Paris yönetimi, 19 Mayıs’tan itibaren spor salonları ve stadyumların bireysel spor faaliyetleri, 9 Haziran’dan itibaren ise toplu spor etkinliklerinin açılmasını hedefliyor.