Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Corona Virüsü, sporu da etkiledi.

Geçtiğimiz günlerde aralarında Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, Alp Disiplini Dünya Kupası'nın da bulunduğu bazı organizasyonlar ya iptal edildi ya da ertelendi.

Virüse önlem alınamaması, yeni gelişmelerin de yaşanmasına yol açabilir.

19 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Formula 1 Çin Grand Prix'i de virüs tehdidi altında.

Yetkililer, yarışın iptal edilmesi ya da ertelenmesini görüşmek üzere bir toplantı yapacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan takım patronları, Formula 1 yöneticilerinin gerekli özeni göstereceklerini ve alınacak karara güvendiklerini belirtti.

Elektrikli araçların yarıştığı Formula E'nin 21 Mart'ta yapılacak Çin ayağı, korona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.