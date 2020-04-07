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Formula 1'de Kanada etabı da ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada etabı da ertelendi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 14 Haziran'da yapılması planlanan Kanada Grand Prix'sinin salgın nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda daha önce Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan grand prixleri ertelenmiş, Monaco Grand Prix'si iptal edilmişti.
Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 10. sırasında, 28 Haziran'daki Fransa Grand Prix'si yer alıyor.
Etiketler: formula 1Son Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 23:36
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