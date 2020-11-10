Haber Giriş: Kaynak: AA
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si şifresiz yayınlanacak
Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayınlanacak.
S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.
Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayınlanacağı aktarıldı.
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