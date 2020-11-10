Şahin, Trabzonspor Kulübüne gönderdiği istifa yazısında, "15 Temmuz 2019 tarihinde istifa etmiş olduğum aktif görevlerimden, gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle tüm yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Yeni teknik direktör ve ekibine, ayrıca yönetim kuruluna başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Şahin, daha önce Trabzonspor Futbol Şube Sorumluluğu görevinden ayrılmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çocuklara Trabzonspor forması dağıtıldı

1461 Soğuksuspor Başkanı ve ASKF yöneticisi Coşkun Öztürk'ün organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Trabzonlu ve Trabzonsporlu çocuklara, Trabzonspor forması hediye edildi.

Girne Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan'ın da destek verdiği organizasyonda yaklaşık 300 çocuğa Trabzonspor forması verildi.

1461 Soğuksuspor yönetim kurulu üyeleriyle ziyarette bulunan Öztürk, Trabzonspor'un her yerde ve her ülkede taraftarı olduğunu kaydederek, forma verdikleri çocukların ve velilerin sevinçlerine ortak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tatar'a ziyaret

Forma dağıtım töreninden sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret eden Başkan Öztürk, Tatar'a isminin yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması ve telkari işlemeli Türk bayrağı hediye etti.

Başkan Öztürk, Cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü Ersin Tatar'ı kutlayarak, Trabzonluların selam ve sevgilerini getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, düzenledikleri organizasyondan ötürü heyeti kutlayarak, "Trabzon'u çok seviyorum. Fırsat buldukça Trabzon'u ziyaret eder, özellikle Uzungöl'de kalırım. Bu vesile ile Trabzonlulara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum." dedi.