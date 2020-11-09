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İngiltere Premier Lig'de 4 yeni koronavirüs vakası
[Fotoğraf: Arşiv]
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Koronavirüse yakalanan kişilerin isimleri açıklanmadı.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2-8 Kasım tarihlerinde uygulanan bin 646 test sonucunda 4 pozitif vaka tespit edildi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. COVID-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.
Etiketler: Koronavirüs Premier LigSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 00:04
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