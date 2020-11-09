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Süper Lig'de ertelenen 2 maçın tarihi belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçları, 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Süper Lig'de ertelenen 2 maçın oynanacağı tarih belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 5. hafta karşılaşması ve İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 7. hafta müsabakası, 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
İki karşılaşma da saat 19.30'da başlayacak.
Etiketler: Süper LigSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 22:59
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